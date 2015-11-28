Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    В проект стадиона в Нижнем Новгороде внесли изменения

    Строящийся к Чемпионату мира 2018 стадион в Нижнем Новгороде претерпел изменения уже по ходу строительства. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора по строительству стадиона Алексей Аникин.

    "В проект, который находится в Главном управлении государственной экспертизы РФ, внесены некоторые изменения, которые позволят несколько изменить облик самого стадиона, – сказал Аникин. – В частности, в фасады конструкций стадиона будет включена мембрана, или так называемая ветровая сетка. Мембрана будет защищать от ветровой нагрузки металлоконструкции фасадов: нагрузка не будет распространяться на стадион, ветер будет пропускаться. Это также позволит не укреплять фасад лишними металлоконструкциями", — заявил Аникин.

    Источник: Россия2018

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.11.2015 08:50
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11