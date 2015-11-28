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    «Терек» — «Зенит». Онлайн-трансляция

    Питерский «Зенит» продолжает оставаться самой успешной командой Лиги чемпионов, но во внутреннем первенстве сине-бело-голубым предстоит отыграть еще 7 очков у ЦСКА, уже вылетевшего из самого престижного клубного турнира. На этот раз петербуржцам придется сразиться с «Тереком», уже отнимавшем очки у всех московских команд в этом сезоне.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Терек" – "Зенит". Начало в 17:30, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.11.2015 08:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5

      FC Terek-95 28 ноября 2015, 14:56

      Новости : Зенит сенсационно крупно проиграл Тереку точнее Терек уничтожил Зенит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      FC Terek-95 28 ноября 2015, 14:54

      Терек 5:0 Зенит мбенг хет -трик дубль рыбус

      0
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