«Терек» — «Зенит». Онлайн-трансляция

Питерский «Зенит» продолжает оставаться самой успешной командой Лиги чемпионов, но во внутреннем первенстве сине-бело-голубым предстоит отыграть еще 7 очков у ЦСКА, уже вылетевшего из самого престижного клубного турнира. На этот раз петербуржцам придется сразиться с «Тереком», уже отнимавшем очки у всех московских команд в этом сезоне.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Терек" – "Зенит". Начало в 17:30, не пропустите!