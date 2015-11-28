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    Думбия: «Хочу забить на новом стадионе ЦСКА «Спартаку», «Зениту» и всем остальным»

    Нападающий ЦСКА Сейду Думбия, права на которого принадлежат итальянской «Роме», отказался комментировать, где именно он продолжит карьеру после окончания срока аренды.

    «Опять же я сейчас даже не допускаю мысли, что придется куда-то уезжать. Хочу одного – остаться в ЦСКА. Другим голову не забиваю. Моя мечта – сыграть на новом стадионе ЦСКА. И забить там много голов. "Спартаку", "Зениту" и всем остальным», — заявил Думбия.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.11.2015 07:58
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +459

      sour12 28 ноября 2015, 18:52

      вся проблема игрока его здоровье. а так может играть почти в любом топ клубе в основе.

      0
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      Рейтинг: -29

      Сумкин Сын 28 ноября 2015, 13:22

      Думбья-:""Хачу забить на ЦСКА"!

      -3
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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- 28 ноября 2015, 12:15

      Нужно сказать Сейду спасибо, и отпустить с чистым серцем в Рому назад, а там гляди и в АПЛ пойдет. Исчерпал в ЦСКА себя Думби, не идет у него игра больше!

      3
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 28 ноября 2015, 11:24

      Желания и возможности - разные вещи)))))

      0
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 28 ноября 2015, 08:23

      Очень приятно что ему очень камфортно в ЦСКА нежели в роме,в нашем клубе семейная атмосфера!!!!!

      5
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > sobaka120982 28 ноября 2015, 09:03

      у коней бесплатно лечится)))

      -3
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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- > RotBerg 28 ноября 2015, 12:17

      В точку! В Роме таких Думби пол команды, а у нас с него пылинки сдувают, коренной обитатель лазарета.

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