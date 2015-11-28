Думбия: «Хочу забить на новом стадионе ЦСКА «Спартаку», «Зениту» и всем остальным»

Нападающий ЦСКА Сейду Думбия, права на которого принадлежат итальянской «Роме», отказался комментировать, где именно он продолжит карьеру после окончания срока аренды.

«Опять же я сейчас даже не допускаю мысли, что придется куда-то уезжать. Хочу одного – остаться в ЦСКА. Другим голову не забиваю. Моя мечта – сыграть на новом стадионе ЦСКА. И забить там много голов. "Спартаку", "Зениту" и всем остальным», — заявил Думбия.