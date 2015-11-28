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    Абрамов: «Возникает страх, когда такие люди, как Рой Джонс, получают гражданство»

    Спортивный агент Владимир Абрамов сомневается, что сборная России должна активно натурализовывать игроков, как недавно произошло с вратарем «Локомотива» Гилерме.

    «Когда приводят в пример Гилерме, то у него есть плюс: он по-русски говорит. Он молодец в этом смысле. Другое дело, стоит ли нам бразильских футболистов делать россиянами постоянно? У нас огромное население, у нас есть свой потенциал.

    А когда ты боксер и ни слова по-русски не знаешь, как Рой Джонс, и тебе дают паспорт, то это другое. Есть закон — проживите пять лет, выучите язык! Отторжение возникает, когда неожиданно гражданин вдруг волевым методом получает гражданство. Возникает страх от того, а не будет ли это поветрием? Приедут ребята, отыграют год-полтора и станут все играть за сборную!?» —

    Источник: «Советский спорт»

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    28.11.2015 06:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +22

      Igreks 28 ноября 2015, 13:11

      Правильно говорит валодя. Сначала горбоносого Депардье, теперь пенсионера Джонса.
      Клоунада по рашыстски, с участием недозвёзд-пенсионеров))))

      1
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      Рейтинг: +14

      LineSCR 28 ноября 2015, 10:52

      Интересно сколько бы они ждали, если бы гражданство попросил игрок, скажем уровня Месси. Да, они бы требовали изучения языка и пребывания в нашей стране в течении пяти лет, ну ну. В каждом случае надо подходить конкретно, не надо равнять "всех под одну гребенку".

      3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > LineSCR 28 ноября 2015, 16:54

      Люди,закон должен быть 1 для всех! Если 5 лет и знание языка-то всем,независимо французский ты алкоголик или звезда футбола.Шарапова,блин,за России выступает-хотя с 15 лет живёт в Америке. Там по блату паспорт не дадут(как Ари рассказывал)

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 28 ноября 2015, 10:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Рой Джонс-гражданин России)))А как его по-русски?Раиса Джабраилова?

      -4
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 28 ноября 2015, 09:38

      Владимир Абрамов кто это.Рой Джонс это имя и он гражданин России побольше бы таких как он

      0
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      Рейтинг: +5113

      hunta 28 ноября 2015, 09:29

      ..Обиженка...

      -2
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 28 ноября 2015, 08:51

      По боксеру другой случай, единичный. Лично Президент РФ принимал решение, грубо говоря для имиджа страны, политика...

      -2
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