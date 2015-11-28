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    Тейшейра: «Есть предложения от трех больших клубов, но в январе «Шахтер» меня не продаст»

    Полузащитник «Шахтера» Алекс Тейшейра рассказал об интересе к себе со стороны европейских клубов.

    «Агент сказал, что есть предложения от «Челси», «Ювентуса» и «ПСЖ». При этом предложения итальянцев и англичан более конкретные. Это три больших клуба, и я был бы счастлив попасть в любой из них», – говорит Тейшейра.

    Однако футболист не рассчитывает покинуть «Шахтер» в ближайшее трансферное окно.

    «В январе мне будет сложно уйти, поскольку это всего лишь середина чемпионата. Клуб сказал, что зимой меня не отпустят, только после завершения сезона».

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.11.2015 00:01
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