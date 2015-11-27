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    Игнашевич: «Широков может оказаться в ЦСКА»

    Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич прокомментировал проблемы, с которыми столкнулись в своих клубах полузащитник «Спартака» Роман Широков и игрок «Динамо» Игорь Денисов.

    «Это было неожиданной и неприятной новостью. Ничего не предвещало этого, когда они находились в сборной. Если бы это было в ЦСКА, я бы высказал свое мнение. О том, что происходит в "Динамо" и "Спартаке", говорить не хочется», – говорит Игнашевич.

    Футболист армейцев не исключил того, что Широков может перейти в ЦСКА.

    «Может быть все, что угодно. Кто мог предположить, что Рома окажется в "Спартаке", или Дзюба из "Спартака" в "Зенит". Не стоит ограничиваться одним "Краснодаром".

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.11.2015 23:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24

      tims 28 ноября 2015, 05:11

      Руководству ЦСКА лучше подумать о приобретении Мельгарехо из "Кубани". И поторопиться с этим вопросом (на него, вроде, претендует "Спартак"). Южане, насколько известно, с ним прощаются из-за материальных проблем. А полузащитник парагваец разноплановый и забивной. Он успешно сможет меняться с Тошичем и Вернблумом. И возраст позволит Мельгарехо играть в полную силу ещё, как минимум, года 2-3. В отличие от Широкова, который к тому же весьма нестабилен...

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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- > tims 28 ноября 2015, 12:10

      Нам не привыкать! Просераем футболистов, хотя все логично что надо Лоренсо брать, но Гинер лучше 18-ти летних африканов возьмет, чем одного из лучших бомбардиров лиги! Логика 80 лвл!

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      Рейтинг: +29

      LDms > tims 28 ноября 2015, 17:39

      Согласен. Мельгарехо мог бы здорово усилить атаку ЦСКА. У него к тому же и мотивация заявить о себе в Еврокубках

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