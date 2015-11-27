Игнашевич: «Широков может оказаться в ЦСКА»

Руководству ЦСКА лучше подумать о приобретении Мельгарехо из "Кубани". И поторопиться с этим вопросом (на него, вроде, претендует "Спартак"). Южане, насколько известно, с ним прощаются из-за материальных проблем. А полузащитник парагваец разноплановый и забивной. Он успешно сможет меняться с Тошичем и Вернблумом. И возраст позволит Мельгарехо играть в полную силу ещё, как минимум, года 2-3. В отличие от Широкова, который к тому же весьма нестабилен...
Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич прокомментировал проблемы, с которыми столкнулись в своих клубах полузащитник «Спартака» Роман Широков и игрок «Динамо» Игорь Денисов.
«Это было неожиданной и неприятной новостью. Ничего не предвещало этого, когда они находились в сборной. Если бы это было в ЦСКА, я бы высказал свое мнение. О том, что происходит в "Динамо" и "Спартаке", говорить не хочется», – говорит Игнашевич.
Футболист армейцев не исключил того, что Широков может перейти в ЦСКА.
«Может быть все, что угодно. Кто мог предположить, что Рома окажется в "Спартаке", или Дзюба из "Спартака" в "Зенит". Не стоит ограничиваться одним "Краснодаром".