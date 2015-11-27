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    «Гент» проведет переговоры с мэром города по поводу матча против «Зенита»

    «Гент» проведет переговоры с мэром города Даниэлем Термоном о его решении не допускать болельщиков «Зенита» на матч шестого тура Лиги чемпионов. Об этом сообщил глава пресс-службы бельгийского клуба Вим Де Бук.

    По его словам, результаты переговоров станут известны в понедельник 30 ноября.

    "Официально мэр города Гент запретил посещение стадиона российскими фанатами, это не решение клуба "Гент", а решение руководства города. Клуб "Гент" проведет переговоры с мэром по поводу сложившиеся ситуации, подробности переговоров и их результаты будут известны в понедельник", - говорит Де Бук.

    Источник: Р-Спорт

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    27.11.2015 23:37
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2564

      атеист 31 марта 2017, 11:49

      Эти демократы достали.

      0
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      Рейтинг: +118

      Лыков 28 ноября 2015, 10:06

      3 очка надо снимать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Mikhalych 28 ноября 2015, 10:05

      Ну, если такая петрушка, то в духе игры в fair play), пусть и своих не пускают да и играют при пустых трибунах

      0
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 28 ноября 2015, 09:34

      не могут организовывать безопасность! на нейтральном поле пусть играют!

      0
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      Рейтинг: +5113

      hunta 28 ноября 2015, 09:27

      Такие вещи нельзя оставлять безнаказанными, необходимо вмешаться на уровне правительства, иначе всякая шваль будет о нас "обтирать ноги"....

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 28 ноября 2015, 09:00

      не хотят приезда с-б-голубых))

      0
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      Рейтинг: +22

      mayski 28 ноября 2015, 08:08

      Куда УЕФА смотрит? тут политика на футбольные дела оказывает прямое влияние

      2
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      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 27 ноября 2015, 23:49

      Че за бред,тогда можно им тех.поражение и пусть сидят вообще ровно

      4
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