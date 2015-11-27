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    Пресс-служба «Зенита»: «Принципы УЕФА будут нарушены, если матч не смогут посетить только наши фанаты»

    Глава пресс-службы «Зенита» Дмитрий Циммерман прокомментировал решение городских властей Гента не пускать российских болельщиков на матч шестого тура Лиги чемпионов между петербуржским клубом и «Гентом».

    "Слова представителя бельгийского клуба означают, что мэр Гента принял решение, согласно которому болельщики "Гента" автоматически не могут посетить матч "Гент" – "Зенит". В противном случае будут грубейшим образом нарушены основополагающие программы УЕФА – Respect и Fair Play», – говорит Циммерман.

    Источник: Р-Спорт

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    27.11.2015 23:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 28 ноября 2015, 10:28

      Нужно обыграть их и дать шанс на выход Валенсии.

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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 28 ноября 2015, 08:52

      Перенести игру в Питер и сожрать с потрохами этих кретинов.

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