Кержаков: «В конце следующей недели смогу рассказать о своем будущем»

Да ладно тебе,можешь уже сейчас нас обрадовать сказав что завершаешь карьеру)Ведь в РФПЛ топ клубам ты не нужен косоногий,середнячкам и подвальщикам тоже ибо запросы по контракту у тебя как у Кристинки в Реале,ну а в ФНЛ тебе мля гордость твоя играть не позволяет. Тыж дохера звезда млять....Даже родные бомжи тебя выкинули,поняли с кем имели дело)тебе пример с Зырянова брать нужно,вот это настоящий профессионал,а ты лишь выпендрежник.Вот краткая история о твоем будущем
Нападающий «Зенита» Александр Кержаков сообщил, когда станет известно о том, где он продолжит свою карьеру.
«Думаю, что смогу сделать это уже в конце следующей недели. Интересные варианты для продолжения карьеры, поверьте, есть. Но конкретно говорить об этом преждевременно, потому что все нюансы моего перехода в аренду в другой клуб необходимо сначала обговорить и согласовать с руководством родного для меня «Зенита», – говорит Кержаков.
Сегодня футболисту исполнилось 33 года, и поэтому он вернулся из Москвы в Петербург.
«Только что вернулся в Петербург из Москвы, где провел последние 12 дней. Весь этот период ежедневно занимался с индивидуальным тренером по ОФП, никаких поблажек себе не позволял, да и не могу позволить — я действующий футболист и обязан находиться в хорошей физической форме, но вот только сегодня, в свой день рождения, вернулся в родной город, к самым близким для меня людям».