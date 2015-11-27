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    Ари может вернуться в «Спартак» или перейти в «Локомотив»

    Нападающий «Краснодара» Ари может продолжить свою карьеру в Москве.

    Сообщается, что футболистом интересуются «Спартак», за который Ари ранее выступал на протяжении трех сезонов, и «Локомотив». Переход в один из этих клубов может состояться в том случае, если переговоры Ари с «Краснодаром» о продлении контракта, которые стороны ведут сейчас, закончатся неудачно. Игрок хочет зарабатывать не менее 2 миллионов евро за сезон.

    Transfermarkt оценивает стоимость бразильца, который может в ближайшем будущем стать гражданином России, в 6,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне РФПЛ Ари сыграл за «Краснодар» 13 матчей, в которых забил пять голов и сделал четыре результативные передачи. Также на его счету один мяч в девяти матчах Лиги Европы.

    Источник: Известия

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    27.11.2015 21:44
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 28 ноября 2015, 10:57

      Смысл сваливать из команды, в которой у тебя всё получается. Спартак сейчас в попе,а локо уж точно не сильнее краснодара.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11366

      alp 28 ноября 2015, 08:51

      Нафига?

      1
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 28 ноября 2015, 07:26

      Еще один факт почему он ушел из Спартака. Жадность и еще раз жадность до больших денег.

      -1
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      Рейтинг: +37

      Foxitkuban > plehanov6 28 ноября 2015, 08:04

      Два ляма - не так уж и много. У вас на скамейке жопы просиживают за бОльшие деньги.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +665

      Snerg 28 ноября 2015, 00:56

      не надо это чучело обратно в спартак... пусть в краснодаре играет когда ему захочеться или не захочеться и ему за это деньги платят

      3
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      Рейтинг: +41

      alexproff 28 ноября 2015, 00:24

      А лет-то ему уже 30. Пусть остается и доигрывает

      3
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      Рейтинг: +2548

      Челнинец 27 ноября 2015, 22:31

      паспорт получит и на него спрос вырастет)

      3
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      Рейтинг: +206

      skipushkach 27 ноября 2015, 22:10

      А получит паспорт российский будет минимум втрое дороже(на внутреннем рынке)

      2
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