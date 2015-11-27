Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Денисов больше не выйдет на поле в этом году

    Полузащитник «Динамо» и капитан команды Игорь Денисов в этом году больше не сыграет.

    Сообщается, что клуб разрешил футболисту не посещать клубную базу и заниматься по индивидуальной программе.

    Напомним, что ранее в СМИ появлялась информация о конфликте между Денисовым и медицинской службой команды, однако сам игрок наличие такого конфликта отрицает.

    Денисов не летал с командой на матч 16-го тура РФПЛ против «Мордовии» (1:1), что главный тренер москвичей Андрей Кобелев объяснил тренерским решением.

    В этом году «Динамо» предстоит сыграть еще две встречи: 30 ноября с «Локомотивом» и 4 декабря с «Анжи».

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.11.2015 21:31
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12

      19oleg73 28 ноября 2015, 00:16

      Да в России это всем фиолетово,будет он играть или нет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2548

      Челнинец 27 ноября 2015, 22:32

      в спартак его вместо Широкова)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +897

      loko-the_best 27 ноября 2015, 22:25

      Давайте и его, и Глушакова в Локо) Чё конфликтовать, пусть играют)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +867

      sined1951 27 ноября 2015, 22:23

      Правильно, пусть отдохнет, заездили хлопца. Отстранить-отстранили, а почему на трансфер не выставляют, раз им не нужен? Мутная история.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 27 ноября 2015, 21:53

      Сдаётся мне, допи....ся этот фрукт. Вообще больше ни в одну команду не возьмут.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11