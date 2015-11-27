Денисов больше не выйдет на поле в этом году

Да в России это всем фиолетово,будет он играть или нет.
Полузащитник «Динамо» и капитан команды Игорь Денисов в этом году больше не сыграет.
Сообщается, что клуб разрешил футболисту не посещать клубную базу и заниматься по индивидуальной программе.
Напомним, что ранее в СМИ появлялась информация о конфликте между Денисовым и медицинской службой команды, однако сам игрок наличие такого конфликта отрицает.
Денисов не летал с командой на матч 16-го тура РФПЛ против «Мордовии» (1:1), что главный тренер москвичей Андрей Кобелев объяснил тренерским решением.
В этом году «Динамо» предстоит сыграть еще две встречи: 30 ноября с «Локомотивом» и 4 декабря с «Анжи».