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    Митрофанов: «Зенит» ждет официальных разъяснений УЕФА по матчу с «Гентом»

    Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал, что клуб обратился в УЕФА за официальным разъяснением по вопросу проведения матча шестого тура Лиги чемпионов между петербуржцами и «Гентом».

    «Еще вчера мы обратились в УЕФА с просьбой разъяснить их позицию в отношении предстоящего матча между бельгийским "Гентом" и футбольным клубом "Зенит" с учетом появившейся информации о проведении матча без зрителей между командами "Брюгге" - "Наполи" из-за повышенной угрозы террористической опасности. После заявления мэра города Гента, в котором он, по сути, признался в собственной неспособности обеспечить безопасность предстоящего матча с "Зенитом", мы повторно обратились в УЕФА за разъяснением их позиции и просьбой при принятии решения придерживаться правил равенства и fair play в части организации соревнований.

    В данном вопросе равенство предполагает, что матч должен проходить при полных трибунах. И на матче должны присутствовать болельщики обеих команд. Если при наличии опасности для болельщиков обеих команд принимающая сторона не может обеспечить безопасность, матч нужно переносить на стадион в ту страну, где обеспечить безопасность возможно, позволив обеим командам получить одинаковую поддержку болельщиков», – говорит Митрофанов.

    Источник: Р-Спорт

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    27.11.2015 20:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +206

      skipushkach 27 ноября 2015, 23:21

      Все по делу,но вот двусторонние стандарты ни кто не отменял,будут играть в Бельгии без боельщиков Зенита,хотя буду рад ошибаться

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