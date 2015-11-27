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    Гвардиола возглавит «Манчестер Сити» в следующем сезоне

    Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола в следующем сезоне возглавит «Манчестер Сити».

    Как сообщает источник, испанский специалист не собирается продлевать договор с мюнхенским клубом и намерен попробовать свои силы в АПЛ. В качестве главного претендента на пост наставника «Баварии» в случае такого развития событий называют Карло Анчелотти.

    Напомним, ранее сообщалось, что Гвардиола готов подписать с "Баварией" новый контракт.

    Источник: Cadena Cope

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    27.11.2015 20:05
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 9 декабря 2015, 01:22

      Думаю МанСити покажет истинный уровень Гвардиолы тренера...потому что в Барселоне и Баварии работать намного проще,чем в стане "горожан" + конкуренция в АПЛ выше, чем в Бундеслиге и Примере...очень интересно будет посмотреть...P.S. Дальше,по логике, Пеп поедет в Италию,Францию...и наконец,к 2021 году в Россию...ура!)))Хочется посмотреть на него в реалиях Российского Жесткоча)))) аххах

      0
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      Рейтинг: -4

      Писюнг 1 декабря 2015, 17:31

      какое анчелотти? немецкий тренер будет 100%. а гвардьеле в Баварии и правда не место

      -1
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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 27 ноября 2015, 23:22

      Только Гвардиолла может изменить статус сити европейским грандом чем денежный мешок

      -1
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd > Nurbek Taraz 28 ноября 2015, 09:16

      Гвардиола провалится там, как и все прдыдущие тренеры! Во-первых у сити духа нет и традиций, только лет через 10 они могут появиться. А во-вторых Пеп не супер тренер как его возвышают. В Барсу он попал в расцвет испанских игроков и месси. Там бы даже карпин что нибудь выиграл. В Баварии в чемпе у него нет конкурентов, так как они скупают игроков у конкурентов. Таким образом не сложно выигрывать. А В Англии конкуренция огромная. Может он и сможет взять чемпионство, пока у остальных лидеров кризис, но в ЛЧ как лажали, так и будут.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 27 ноября 2015, 20:53

      Сити вроде Месси покупают...

      -1
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 27 ноября 2015, 20:26

      Пусть едет в Сити, через один сезон выгонят его. В Англии конкуренция большая, к которой Пеп не привык. Поэтому нчиего ему не добиться! Пусть болельщики сити от радости не прыгают!

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      Рейтинг: +30

      KTO_ECJlu_HE_9 27 ноября 2015, 20:23

      Для ман сити это лучше покупки любого футболиста. С ним многого смогут добиться.

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