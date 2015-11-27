Гвардиола возглавит «Манчестер Сити» в следующем сезоне

Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола в следующем сезоне возглавит «Манчестер Сити».

Как сообщает источник, испанский специалист не собирается продлевать договор с мюнхенским клубом и намерен попробовать свои силы в АПЛ. В качестве главного претендента на пост наставника «Баварии» в случае такого развития событий называют Карло Анчелотти.

Напомним, ранее сообщалось, что Гвардиола готов подписать с "Баварией" новый контракт.