Гвардиола возглавит «Манчестер Сити» в следующем сезоне

Думаю МанСити покажет истинный уровень Гвардиолы тренера...потому что в Барселоне и Баварии работать намного проще,чем в стане "горожан" + конкуренция в АПЛ выше, чем в Бундеслиге и Примере...очень интересно будет посмотреть...P.S. Дальше,по логике, Пеп поедет в Италию,Францию...и наконец,к 2021 году в Россию...ура!)))Хочется посмотреть на него в реалиях Российского Жесткоча)))) аххах
Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола в следующем сезоне возглавит «Манчестер Сити».
Как сообщает источник, испанский специалист не собирается продлевать договор с мюнхенским клубом и намерен попробовать свои силы в АПЛ. В качестве главного претендента на пост наставника «Баварии» в случае такого развития событий называют Карло Анчелотти.
Напомним, ранее сообщалось, что Гвардиола готов подписать с "Баварией" новый контракт.