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    Харт пропустит полторы недели

    Вратарь «Манчестер Сити» Джо Харт не сможет играть на протяжении десяти дней из-за повреждения, полученного в матче пятого тура Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:1). Об этом рассказал главный тренер «горожан» Мануэль Пеллегрини.

    «Джо травмировал мышцу. Тяжело сказать, сколько времени ему потребуется на восстановление, но я полагаю, что он не сможет играть дней десять. Повреждение, к счастью, не самое серьезное, но ему нужно восстановиться полностью. Я никогда не жалуюсь на травмы и полностью доверяю Вилли Кабальеро. Уверен, он сыграет хорошо», – говорит Пеллегрини.

    Также специалист сообщил, что нападающий Вильфрид Бони и полузащитник Давид Силва вернулись в строй.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    27.11.2015 19:51
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