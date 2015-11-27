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    РФПЛ. «Урал» одержал волевую победу над «Мордовией»

    В матче 17-го тура российской Премьер-лиги «Урал» на своем поле уверенно переиграл «Мордовию», одержав волевую победу. Фибел открыл счет в матче, но еще в первом тайме Сапета дважды поразил ворота гостей, выведя свою команду вперед. Под конец второго тайма Гогниев увеличил отрыв «Урала».

    Чемпионат России. Премьер-лига. 17-й тур

    Урал (Екатеринбург) - Мордовия - 3:1 (2:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Фибел, 23; 1:1 – Сапета, 36; 2:1 – Сапета, 39; 3:1 – Гогниев, 82.

    Урал: Жевнов, Данцев, Мартынович, Фонтанелло, Кулаков (Хозин, 46), Сапета, Асеведо, Фидлер, Емельянов, Гогниев (Новиков, 87), Манучарян (Бурмистров, 90+1).

    Мордовия: Ревишвили, Тишкин, Фибел, Рыков, Шитов, Дудиев (Джало, 46), Стеванович (Самодин, 80), Власов, Мухаметшин (Сысуев, 54), Ле Таллек, Луценко

    Предупреждения: Ле Таллек, 37; Хозин, 56; Фидлер, 75.

    Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.11.2015 18:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 27 ноября 2015, 23:54

      Гончаренко вовсе ничего не сделал,вся работа Скрипченко!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +167

      астраханец 27 ноября 2015, 21:17

      Молодцы

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11

      ValGa 27 ноября 2015, 21:02

      Гончаренко подготовил.......Скрипченко продолжает традиции!!! Успехов!

      -1
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