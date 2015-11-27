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    Тихонов: «Таких команд, как «Боруссия», в нашем чемпионате нет»

    Тренер «Краснодара» Андрей Тихонов оценил уровень мастерства игроков дортмундской «Боруссии» после встречи команд в рамках Лиги Европы.

    «Ты понимаешь, что есть определенный уровень, к которому нужно стремиться. «Боруссия» нам это показала вчера. Потому что таких команд, как «Боруссия», в нашем чемпионате нет. Уровень этой команды показывает нам, к чему нужно стремиться. И футболисты за счет таких игр и понимают, к чему нужно стремиться», - сказал Тихонов.

    Напомним, что в матче пятого тура Лиги Европы «Краснодар» обыграл «Боруссию» со счетом 1:0.

    Источник: Газета.ру

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    27.11.2015 18:06
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