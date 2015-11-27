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    «Кубань» может потерять несколько ключевых игроков

    «Кубань» в ближайшее время может потерять сразу несколько ключевых игроков. Ранее сообщалось, что голкипер "Кубани" Александр Беленов на правах свободного агента по окончании сезона переберется в «Краснодар». Однако, сегодня он опроверг эту информацию. Также в направлении «Краснодара» может проследовать полузащитник Сергей Ткачев. Оба этих игрока, плюс ранее перешедший на правах аренды Шарль Каборе, выступят в качестве компенсации за финансовую помощь, оказанную президентом «Краснодара» Сергеем Галицким "Кубани" в течение этого года.

    Центральный защитник Шандао и нападающий Лоренсо Мельгарехо планируют покинуть «Кубань» уже во время зимнего трансферного окна. Известно, что к 25-летнему парагвайскому форварду есть интерес несколько европейских клубов, а также со стороны московского "Спартака".

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.11.2015 16:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +37

      Foxitkuban 28 ноября 2015, 08:08

      Ткачев и Мельгарехо, были бы отличным приобретением для быков. Тогда можно было бы и Вандерсона отпустить.

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      Рейтинг: +33

      Der Valdi 27 ноября 2015, 22:26

      Ткачев как игрок растёт это будет хорошее приобретение краснодара

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 27 ноября 2015, 20:55

      Да всё давно ясно. Зачем городу держать 2 клуба? Для престиже хватит и одного( тем более из казны денег не берёт)

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      Рейтинг: +145

      evgeniykaras 27 ноября 2015, 17:36

      Если зиой уйдут два последних кубань уже потеряет хороших исполнителей на своих позициях. А Быки бы не плохо укрепились за счет Беленова до и Ткачев не плохо играет!

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