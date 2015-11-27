Большинство читателей «Бомбардира» допускают натурализацию в сборной России

Вот лично меня смущает одно: кого именно натурализуем? Гильерме - того, который от не сильного Спортинга трешку между ног... извините, но Акинфеев хотя бы два пропустил... Ари, а скажите, сколько раз коснулся мяча этот волшебный бразилец... а сколько голов за полсезона забил - 5, ах, красава... но Дзюба больше отгрузил... да и Луценко.. тоже наш... кого Жоаозинье... ну ребята... Черышева, или Шатова значит на лавку, а бразильца на поле... Марио Фернандеса... у нас и так защита ни ахти.. какая... так еще и бразильца, который не отрабатывает... а Смольникова, Шишкина в жопу... Нойштедтера... а как же Тарасов... уж получше Глушака... так еще Иванова не учитываем... Нет, вы меня извините, но из тех, кого предлагают, на фиг не нужны они нам... А то получится, если результат отличный, то заслуга иностранцам... как на олимпиаде... а, если обосремся с ними... это уже клиника...
Уже несколько лет вопрос натурализации иностранных игроков для сборной России будоражит умы футбольной общественности. Подобный опыт уже применяется в России в других видах спорта. И стоит отметить, что весьма успешно, что показала Олимпиада в Сочи.
«Бомбардир» провел голосование среди своих читателей, по итогам которого становится понятно, что футбольные болельщики делятся на два лагеря. За вариант ответа против натурализации отдали свой голос 39 процентов посетителей портала.
Вторым популярным ответом стал вариант для тех, кто не задумывается о национальности игроков. Болельщиков, которые нацелены только на конечный результат, оказалось 34 процента среди читателей «Бомбардира». А вот тех, кто полностью поддерживает вариант натурализации иностранцев для российской футбольной сборной, оказалось лишь 27 процентов.
Кого стоит натурализовать сборной России? Рейтинг читателей «Бомбардира»
Гилерме стал гражданином России