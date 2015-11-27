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    Большинство читателей «Бомбардира» допускают натурализацию в сборной России

    Уже несколько лет вопрос натурализации иностранных игроков для сборной России будоражит умы футбольной общественности. Подобный опыт уже применяется в России в других видах спорта. И стоит отметить, что весьма успешно, что показала Олимпиада в Сочи.

    «Бомбардир» провел голосование среди своих читателей, по итогам которого становится понятно, что футбольные болельщики делятся на два лагеря. За вариант ответа против натурализации отдали свой голос 39 процентов посетителей портала.

    Вторым популярным ответом стал вариант для тех, кто не задумывается о национальности игроков. Болельщиков, которые нацелены только на конечный результат, оказалось 34 процента среди читателей «Бомбардира». А вот тех, кто полностью поддерживает вариант натурализации иностранцев для российской футбольной сборной, оказалось лишь 27 процентов.

    Кого стоит натурализовать сборной России? Рейтинг читателей «Бомбардира»

    Гилерме стал гражданином России

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.11.2015 15:08
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +51

      Stream Lost 27 ноября 2015, 21:01

      Вот лично меня смущает одно: кого именно натурализуем? Гильерме - того, который от не сильного Спортинга трешку между ног... извините, но Акинфеев хотя бы два пропустил... Ари, а скажите, сколько раз коснулся мяча этот волшебный бразилец... а сколько голов за полсезона забил - 5, ах, красава... но Дзюба больше отгрузил... да и Луценко.. тоже наш... кого Жоаозинье... ну ребята... Черышева, или Шатова значит на лавку, а бразильца на поле... Марио Фернандеса... у нас и так защита ни ахти.. какая... так еще и бразильца, который не отрабатывает... а Смольникова, Шишкина в жопу... Нойштедтера... а как же Тарасов... уж получше Глушака... так еще Иванова не учитываем... Нет, вы меня извините, но из тех, кого предлагают, на фиг не нужны они нам... А то получится, если результат отличный, то заслуга иностранцам... как на олимпиаде... а, если обосремся с ними... это уже клиника...

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      Рейтинг: +113

      Медвепут великий 27 ноября 2015, 19:04

      Ну братцы, давайте тогда и границы отменим, ну зачем себя идентифицировать по национальному признаку, если все равны и нам без разницы кто нас будет представлять, главное же результат.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 27 ноября 2015, 17:24

      вообще это фигня .зачем мне болеть за команду где играют ари,гилерме и др бразильцы,которых не взяли в сборную,,,Лучше уж за бразилию,там хоть первый состав)))

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > fcsmRomik 27 ноября 2015, 17:56

      Не часто встретишь адекватного человека))0 Особенно на Бомбардире)))

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      Рейтинг: +113

      Медвепут великий > fcsmRomik 27 ноября 2015, 19:01

      Так не против, болей за сборную Англии

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      Рейтинг: +151

      Niepel 27 ноября 2015, 17:13

      Давайте и в песочницах посадим вместо русских чёрненьких детей! Может, у них "куличики"лучше получаться будут! Вдумайтесь: футбол - это просто ИГРА!

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Niepel 27 ноября 2015, 17:58

      Вдумайтесь? По моему вы сайт перепутали)))

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 27 ноября 2015, 16:27

      Кого ж натурализации,таких же уровнем как и наши? Тогда возникает вопрос,зачем?Своих растить не хотим

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      Рейтинг: +36

      graf34 27 ноября 2015, 15:53

      На самом деле вопросы хитро поставленные, а вот отчет по ним - еще хитрее... Был в истории такой момент - Кеннеди (президент США) предложил Хрущеву (руководитель СССР) соревноваться в беге - кто сильнее... Американец был подтянутый, спортивный (по сравнении с нашим) - и он выиграл... Ну и газета "Правда" на следующий день об этом написала: В соревнованиях по бегу американский президент пришел предпоследним, а наш руководитель - вторым... В принципе, все правильно, но человек не в теме поймет совсем по-другому... Ну, в принципе, примерно так и здесь...
      А правильный вывод: в большинстве наши соотечественники за натурализацию....

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      Рейтинг: +269

      grand-igor 27 ноября 2015, 15:50

      да у нас пол страны "русские"с длинными носами и косыми глазами, и если бразилец будет приносить пользу России дайте ему паспорт!

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > grand-igor 27 ноября 2015, 17:27

      Длинноносый и косыми глазами? калмыдаг?якутчен? кто это?

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      Рейтинг: +25

      kamelot 27 ноября 2015, 15:39

      Админы пересмотрите заголовок на "НЕДОПУСКАЮТ" хватит свои хитрые штучки.

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      Рейтинг: -66

      prosport69 > kamelot 27 ноября 2015, 15:49

      Второй и третий вариант в сумме дают больше первого, значит народ ДОПУСКАЕТ!

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 27 ноября 2015, 15:20

      Результаты голосования:
      39% против,
      27% за,
      34% не против.

      То есть в сумме 61% не против, про какое тогда большинство противников идёт речь в новости? :)

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