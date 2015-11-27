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    Сафонов: «Урал» сможет додавить «Мордовию» и взять три очка»

    Известный агент и президент "СА-Футбольное агентство" Алексей Сафонов дал прогноз на матч открытия 17-го тура РФПЛ, в котором встретятся «Урал» и «Мордовия».

    «Мой прогноз - 1:0. Думаю, что екатеринбуржцы смогут додавить своего соперника и взять три очка. Только не знаю, будут ли они играть в манеже или на открытом стадионе. Для "шмелей" сейчас каждое очко очень ценно, поэтому поставлю на них», - сказал Сафонов.

    Напомним, что матч 17-го тура российской Премьер-лиги «Урал» - «Мордовия» состоится в пятницу, 27 ноября, в 17:00 по московскому времени.

    Прогнозы на все матчи 17-го тура РФПЛ от Алексея Сафонова вы можете узнать на страницах «Бомбардира».

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.11.2015 15:04
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