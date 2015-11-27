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    В «Анжи» отказались от сборов в Турции

    Руководство «Анжи» приняло решение последовать рекомендациям РФС и отказаться от проведения зимой учебно-тренировочных сборов в Турции.

    «Мы приняли окончательное решение. В Турцию мы не едем. Изначально у "Анжи" там были запланированы два сбора. Вопрос с новым местом сборов в данный момент решается», - заявил генеральный директор махачкалинского клуба Сергей Кораблев.

    Напомним, что обострение российско-турецких отношений произошло из-за инцидента со сбитым российским бомбардировщиком Су-24, выполнявшим боевую задачу. Он был сбит ракетой "воздух-воздух" самолетом турецких ВВС F-16 над территорией Сирии.

    Источник: Р-Спорт

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    27.11.2015 13:28
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 27 ноября 2015, 19:51

      Всё правильно сделали!!! Молодца!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      сканер 27 ноября 2015, 17:27

      в Турцию теперь ехать всегда не сезон!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 27 ноября 2015, 15:09

      Не верю, всё равно рванут в горы!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +7

      сканер > С-Пб on-line 27 ноября 2015, 17:27

      зенитосов в Бельгию не пускают!вот о чём беспокойся!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > сканер 30 ноября 2015, 09:13

      Всё будет в норме, не ссы кипятком!

      0
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 27 ноября 2015, 14:46

      дикари не поедут к дикарям(а ведь могли побрататься...

      -3
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      Рейтинг: +7

      сканер > Недовольный 27 ноября 2015, 17:25

      успокойся Зина,тебя не обидят,живи!

      0
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      Рейтинг: -305

      Недовольный > сканер 27 ноября 2015, 23:26

      Это ты мне одолжение сделал горный бородатый козлик!?)Я в своей стране живу,и чего мне вас шакалят бояться-то?или ты из травмата по мне шмальнешь,как у вас неадекватных принято?))

      0
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 27 ноября 2015, 13:34

      Правильно сделали

      4
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