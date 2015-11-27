«Зенит» приблизился к десятке в клубном рейтинге УЕФА

Зенька молодцы!!!
Благодаря последним успехам на европейской арене «Зенит» поднялся на три строчки в общем клубном рейтинге УЕФА за пять сезонов. Таким образом, клуб из Санкт-Петербурга расположился на 11 строчке. При этом стоит отметить, что "Зенит" занимает первое место в рейтинге за сезон-2015/16.
Общий клубный рейтинг УЕФА
1. "Реал" – 158.799 очков
2. "Бавария" – 149.664
3. "Барселона" – 148.799
4. "Атлетико" – 129.799
5. "Челси" – 128.056
6. "Бенфика" – 110.116
7. "Ювентус" – 105.487
8. "ПСЖ" – 103.983
9. "Боруссия" Д – 98.664
10. "Арсенал" – 97.056
11."Зенит" – 92.976