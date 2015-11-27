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    «Зенит» приблизился к десятке в клубном рейтинге УЕФА

    Благодаря последним успехам на европейской арене «Зенит» поднялся на три строчки в общем клубном рейтинге УЕФА за пять сезонов. Таким образом, клуб из Санкт-Петербурга расположился на 11 строчке. При этом стоит отметить, что "Зенит" занимает первое место в рейтинге за сезон-2015/16.

    Общий клубный рейтинг УЕФА

    1. "Реал" – 158.799 очков

    2. "Бавария" – 149.664

    3. "Барселона" – 148.799

    4. "Атлетико" – 129.799

    5. "Челси" – 128.056

    6. "Бенфика" – 110.116

    7. "Ювентус" – 105.487

    8. "ПСЖ" – 103.983

    9. "Боруссия" Д – 98.664

    10. "Арсенал" – 97.056

    11."Зенит" – 92.976

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.11.2015 12:52
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +5113

      hunta 28 ноября 2015, 09:35

      Зенька молодцы!!!

      0
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      Рейтинг: +2564

      атеист > hunta 31 марта 2017, 12:07

      Однозначно.

      0
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      Рейтинг: +483

      headdevil 27 ноября 2015, 20:59

      Вы каким местом считаете? Данные неправильные. Зайдите на еврокапс и посмотрите правильную таблицу- Зенит на 14 месте. Бомбардир, если уж берете источник, то берите нормальный.

      0
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      Рейтинг: +52

      MariupolFERD 27 ноября 2015, 18:32

      Зенит просто космос в этой ЛЧ

      0
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      Рейтинг: +8

      Шредер777 > MariupolFERD 28 ноября 2015, 08:27

      В такой группе и Спартак был-бы космосом

      0
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      Рейтинг: +5113

      hunta > Шредер777 28 ноября 2015, 09:35

      Увы.., никогда...!

      0
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      Рейтинг: +30

      KTO_ECJlu_HE_9 27 ноября 2015, 18:32

      Сомнительный рейтинг. Реал всего раз выиграл лч, барселона явно на 1 должна. Боруссия ежегодно выходящая из группы и плюс финал лч всего лишь на 9 с отрывом в несколько очков. Бред просто, место зенита явно за 20

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      Рейтинг: +187

      armen10 > KTO_ECJlu_HE_9 27 ноября 2015, 19:45

      Когда ежегодно боруссия выходила?она только последние 3 сезона так играла,щас опять в лиге европы.если посмотреть на мю,который с 2006 по 10 выходил в полуфинал как минимум и даже один раз выйграл,3 финала было у них.а тв про дортмунд говоришь че то

      0
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      Рейтинг: +1446

      Loko_Roma 27 ноября 2015, 15:56

      F ,tyabrf nj xt NENF LTKFTN

      0
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      Рейтинг: +127

      BOOMBASTIKSPB 27 ноября 2015, 13:50

      хотелось бы 12-е место тоже увидеть

      0
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      Рейтинг: +205

      Помпомпом 27 ноября 2015, 13:43

      Не очень то корректно так считать, 5 бонусных очков начисляются по итогам 6-го тура всем командам единовременно, а не каждому по факту выхода в плей-офф.
      Но Спорт-Экспресс, конечно же, самый "надёжный" источник.)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +113

      Медвепут великий 27 ноября 2015, 13:37

      Приятно, конечно, видеть российский клуб на вершине, но если бы там играло больше своих парней было бы еще приятнее.А так, что же инвестиции начинают себя оправдывать.

      -2
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      Рейтинг: +267

      Dos_Santos 27 ноября 2015, 13:06

      Что там делает Челси? За старые заслуги чтоли?

      -1
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      Рейтинг: +127

      BOOMBASTIKSPB > Dos_Santos 27 ноября 2015, 13:52

      меня больше бенфика удивила

      0
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      Рейтинг: +167

      астраханец > BOOMBASTIKSPB 27 ноября 2015, 15:31

      Это за 5 сезонов. Вы как читаете????

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