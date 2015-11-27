«Зенит» приблизился к десятке в клубном рейтинге УЕФА

Благодаря последним успехам на европейской арене «Зенит» поднялся на три строчки в общем клубном рейтинге УЕФА за пять сезонов. Таким образом, клуб из Санкт-Петербурга расположился на 11 строчке. При этом стоит отметить, что "Зенит" занимает первое место в рейтинге за сезон-2015/16.

Общий клубный рейтинг УЕФА

1. "Реал" – 158.799 очков

2. "Бавария" – 149.664

3. "Барселона" – 148.799

4. "Атлетико" – 129.799

5. "Челси" – 128.056

6. "Бенфика" – 110.116

7. "Ювентус" – 105.487

8. "ПСЖ" – 103.983

9. "Боруссия" Д – 98.664

10. "Арсенал" – 97.056

11."Зенит" – 92.976