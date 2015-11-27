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    «Реал» получит запрет на регистрацию новых игроков

    На мадридский "Реал" будет наложен запрет на регистрацию новых футболистов в течение двух трансферных окон со стороны дисциплинарного комитета ФИФА.

    Напомним, еще в январе этого года сообщалось, что Международная федерация футбола начала расследование по фактам переходов молодых футболистов в "Реал". Речь идет об обстоятельствах трансферов двух венесуэльцев - 14-летнего Мануэля Годоя и 15-летнего Фернандо Масиаса.

    Отмечается, что дата официального объявления решения ФИФА пока неизвестна.

    Источник: Mundodeportivo

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    27.11.2015 10:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +19

      Crooclin 28 ноября 2015, 21:59

      Барселона с блеском выкрутилась из трансферного запрета, выграв в прошлом сезоне практически всё, и игроки Барсы убедительно лидируют в борьбе за очередной Золотой Мяч!
      Посмотрим как из транферного бана будет Реал выкручиваться...Как-бы игроки Переса шантожировать не начали-бы тотальным бегством)

      0
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      Рейтинг: +167

      астраханец 27 ноября 2015, 15:33

      Это будет отговорка для Бенитеса)))

      1
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      Рейтинг: +9

      Иньеста06 27 ноября 2015, 11:25

      и так там все Ж и еще они стараются добит что за бред не футбол какое то комедийный фильм

      -1
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      Рейтинг: +267

      Dos_Santos > Иньеста06 27 ноября 2015, 13:09

      Моя плоха понимат что вы говорит

      3
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