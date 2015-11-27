«Реал» получит запрет на регистрацию новых игроков

Барселона с блеском выкрутилась из трансферного запрета, выграв в прошлом сезоне практически всё, и игроки Барсы убедительно лидируют в борьбе за очередной Золотой Мяч!
Посмотрим как из транферного бана будет Реал выкручиваться...Как-бы игроки Переса шантожировать не начали-бы тотальным бегством)
На мадридский "Реал" будет наложен запрет на регистрацию новых футболистов в течение двух трансферных окон со стороны дисциплинарного комитета ФИФА.
Напомним, еще в январе этого года сообщалось, что Международная федерация футбола начала расследование по фактам переходов молодых футболистов в "Реал". Речь идет об обстоятельствах трансферов двух венесуэльцев - 14-летнего Мануэля Годоя и 15-летнего Фернандо Масиаса.
Отмечается, что дата официального объявления решения ФИФА пока неизвестна.