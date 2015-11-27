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    Занев: «Надеюсь, мы сможем удержать Яховича»

    Защитник "Амкара" Петар Занев поделился ожиданиями от матча с "Крыльями Советов" в рамках 17-го тура Российской футбольной Премьер-лиги, который состоится завтра, 28 ноября.

    "Крылья Советов" хорошо защищаются и хорошо контратакуют. Хорошее впечатление от их нападающего Яховича, который забил 2 гола ЦСКА, но, надеюсь, мы сможем его сдержать и сами забить голы. Надеюсь, будем играть также, как с "Рубином", за исключением тех ошибок, которые привели к поражению. В общем, нужно побеждать", - сказал Занев.

    Источник: ФК «Амкар»

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    27.11.2015 10:27
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