«Лион» - «Монпелье». Смотреть онлайн

"Лион" в рамках 15-го тура чемпионата Франции сегодня сыграет на своем поле с "Монпелье". "Ткачи" с 25-ю очками в турнирной таблице занимает второе место, однако от лидера уже отстает на 13 очков. У команды на счету семь викторий, четыре ничейных матча и три поражения. "Монпелье" пока находится только на 14-й строчке, имея в своем активе 15 очков. Команда в семи поединках проигрывала, три раза играла вничью и четырежды одерживала виктории.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу "Лион" - "Монпелье". Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.