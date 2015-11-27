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    Мини-футбол. Сборная России – в полуфинале чемпионата мира

    Женская сборная России победно завершила групповой этап VI чемпионата мира в Гватемале, в третьем и решающем поединке сломив сопротивление Японии - 2:0. Подопечные Евгения Кузьмина с первых минут стали действовать первым номером, демонстрируя сопернику высокий прессинг и практически не подпуская японок к собственным воротам.

    Второй игровой отрезок россиянки начали ещe более резко, что обернулось длительной осадой, а затем и взятием ворот команды из Страны восходящего солнца - на 28-й минуте прострел с фланга замкнула капитан нашей команды Мария Филисова. Упустив ряд опасных моментов, отличиться вновь россиянкам удалось лишь под самый занавес матча. Схожую с первым голом комбинацию на сей раз разыграли Александра Самородова и Татьяна Коржова. Активный прессинг сборной России то и дело вынуждал японок совершать фолы, и в итоге их число в пассиве нашего соперника достигло семи, однако Татьяна Кулешова и Александра Чернова реализовать свои попытки не сумели.

    Одержав победу над сборной Японии, женская сборная России набирает в свою копилку семь очков, что гарантирует ей участие в полуфинальной стадии чемпионата мира в Гватемале, которые пройдут в ночь с 28 на 29 ноября по московскому времени. Женская сборная России поборется за выход в финал с Португалией. В другом полуфинале Испания померится силами с Бразилией.

    Мини-футбол, женщины. VI Чемпионат мира, Гватемала.

    Группа B

    Россия - Япония - 2:0 (0:0)
    Голы:     Филисова, 28; Коржова, 38.

    Гватемала - Испания - 0:10

    Итоговое положение команд в группе В:

    1. Россия - 7
    2. Испания - 6
    3. Гватемала - 4
    4. Япония - 0

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.11.2015 10:07
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