Руис: «Спортинг» хорошо изучил «Локомотив»

Нападающий "Спортинга" Брайан Руис поделился впечатлениями от матча пятого тура группового этапа Лиги Европы с "Локомотивом", который завершился победой его команды со счетом 4:2.



"Мы контролировали игру. Пропустили в дебюте, но продолжили действовать так, как планировали, следовали установке. После нашего второго гола все было под контролем. Думаю, ключом к победе стало понимание игры "Локомотива". Мы хорошо изучили соперника и знали, что он силен в контратаках. Сказался и прогресс, которого "Спортинг" добился в последние месяцы", - сказал Руис.