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    Касаев: «В России судьи все прощают Халку»

    Полузащитник "Локомотива" Алан Касаев рассказал о самых грубых игроках в Российской футбольной Премьер-лиге.

    "Тут вне конкуренции два опорных хава – Вернблум и Хави Гарсия. Провокаторы! Вот играем с "Зенитом". То Гарсия бьет в лицо рукой Майкону, то наступает на ногу Тарасову. Умышленно! Это разве не красная? Хочется спросить: "Зачем провокациями ломаешь игру?!"

    Или Халк… Машет руками при каждом судейском свистке. Русского футболиста за это либо сажают на карточку, либо удаляют. Халка почему-то щадят. Судите одинаково! В Лиге чемпионов такого себе не позволяет. Потому что выгонят сразу. А в России ему все прощают", – сказал Касаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.11.2015 09:29
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +665

      Snerg 29 ноября 2015, 01:14

      халка сегодня надо было удалять! или только халку можно хватать судью за грудки

      0
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      Рейтинг: +642

      somn 27 ноября 2015, 14:32

      Ааааааааааа, я понял. Доходило, как до жирафа. Касаев метит на место Бубнова. В футболе-то у него не прёт.

      1
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      Рейтинг: +642

      somn 27 ноября 2015, 14:30

      Касаев, а что Халк был удалён хоть один раз в международных матчах? Думай иногда. что говоришь.

      1
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      Рейтинг: +867

      sined1951 27 ноября 2015, 14:24

      Касаев прав! У нас в футбол играют медленнее и грязнее и судьи этому потакают. Когда смотришь игру наших команд в европейских лигах это заметно.Это в нашем чемпионате Верблум-звезда. А в сборной Швеции он стабильно полирует лавку запасных.

      -1
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      Рейтинг: +76

      Doctor Klyde 27 ноября 2015, 13:30

      Все так и емть, что Хульк делает все что хочет. Для примера Калачева удалили вообще за фигню не так давно. А про грубость одноклубника Тарасова забыл, он тоже хорош.

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 27 ноября 2015, 10:50

      Касарь, ты заебАл уже ныть!

      -2
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      Рейтинг: +150

      MadPampers 27 ноября 2015, 10:19

      он вообще футбол то смотрит чтобы такое говорить? Взять хотя бы последний матч против Валенсии, Халк там руками размахивал как будто полететь хотел.

      2
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      Рейтинг: -29

      Сумкин Сын 27 ноября 2015, 09:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Халк думает,что если у него жoпa шире,то всё можно.

      -5
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      Рейтинг: -29

      Сумкин Сын > SAPOG 27 ноября 2015, 16:13

      У тя eблищe ширше жoпы Халка,а ума нет

      -1
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