Касаев: «В России судьи все прощают Халку»

Полузащитник "Локомотива" Алан Касаев рассказал о самых грубых игроках в Российской футбольной Премьер-лиге.



"Тут вне конкуренции два опорных хава – Вернблум и Хави Гарсия. Провокаторы! Вот играем с "Зенитом". То Гарсия бьет в лицо рукой Майкону, то наступает на ногу Тарасову. Умышленно! Это разве не красная? Хочется спросить: "Зачем провокациями ломаешь игру?!"

Или Халк… Машет руками при каждом судейском свистке. Русского футболиста за это либо сажают на карточку, либо удаляют. Халка почему-то щадят. Судите одинаково! В Лиге чемпионов такого себе не позволяет. Потому что выгонят сразу. А в России ему все прощают", – сказал Касаев.