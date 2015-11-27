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    Перевертайло: «Сочи наиболее предпочтительный вариант проведения сборов для «Уфы»

    Главный тренер "Уфы" Евгений Перевертайло рассказал, что его команда еще не проплачивала свои сборы, а только рассмотрела интересные варианты.

    "Естественно, теперь придется переключиться на отечественные футбольные базы. Для нас наиболее предпочтительный вариант - Сочи. Мы продолжаем рассматривать и зарубежные варианты. Средств хватит. Главное, чтобы совпали цена и качество. Работая в "Нижнем Новгороде", дважды проводил сборы в Израиле. Хорошо знаю возможности ОАЭ. Но лучше всего, повторюсь, начать подтягивать инфраструктуру в России", - сказал наставник.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    27.11.2015 09:13
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