Перевертайло: «Сочи наиболее предпочтительный вариант проведения сборов для «Уфы»

Главный тренер "Уфы" Евгений Перевертайло рассказал, что его команда еще не проплачивала свои сборы, а только рассмотрела интересные варианты.



"Естественно, теперь придется переключиться на отечественные футбольные базы. Для нас наиболее предпочтительный вариант - Сочи. Мы продолжаем рассматривать и зарубежные варианты. Средств хватит. Главное, чтобы совпали цена и качество. Работая в "Нижнем Новгороде", дважды проводил сборы в Израиле. Хорошо знаю возможности ОАЭ. Но лучше всего, повторюсь, начать подтягивать инфраструктуру в России", - сказал наставник.