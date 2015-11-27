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    Фердинанд: «Ни одна из нынешних команд АПЛ не обыграла бы «МЮ»-2008»

    Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд заявил, что нынешний сезон английской Премьер-лиги - худший за последние 15 лет.

    "Команды нынче не столь хороши, как в течение последних 15 лет. Во-первых, лучшие игроки мира не играют в Премьер-лиге. Больше того, следующие после лучших, так сказать, "второй эшелон", тоже не играют у нас. Когда такое было? Есть еще один аргумент. Ни одна из нынешних команд АПЛ не обыграла бы "МЮ"-2008 и 1999, "Челси" образца дебютного сезона Моуринью и Непобедимых из "Арсенала". Это факт", - сказал Фердинанд.

    Источник: ESPN

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    27.11.2015 08:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +33

      piper65 27 ноября 2015, 14:14

      наверное, прав. вот только время того юнайтед, челси и арсенала ушло безвозвратно, а пришло время огромных денег. может, и правда - чем больше денег, тем тоскливее результаты?!

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