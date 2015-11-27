Фердинанд: «Ни одна из нынешних команд АПЛ не обыграла бы «МЮ»-2008»

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд заявил, что нынешний сезон английской Премьер-лиги - худший за последние 15 лет.



"Команды нынче не столь хороши, как в течение последних 15 лет. Во-первых, лучшие игроки мира не играют в Премьер-лиге. Больше того, следующие после лучших, так сказать, "второй эшелон", тоже не играют у нас. Когда такое было? Есть еще один аргумент. Ни одна из нынешних команд АПЛ не обыграла бы "МЮ"-2008 и 1999, "Челси" образца дебютного сезона Моуринью и Непобедимых из "Арсенала". Это факт", - сказал Фердинанд.