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    Федецкий: «С чего вы взяли, что сезон «Днепра» провальный?»

    Защитник "Днепра" Артем Федецкий после матча пятого тура группового этапа Лиги Европы с "Лацио" (1:3) прокомментировал потерю шансов своей команды на выход из группы.

    "Провальный сезон? С чего бы вы взяли что он провальный? Такое бывает. Есть объективные и субъективные причины. Конечно, все расстроены, но не нужно опускать руки.

    Сегодня у нас горели глаза, мы старались играть в тот футбол, который показывали в прошлой Лиге Европы. Матч с "Сент-Этьеном" и этот – земля и небо. Сегодня мы вышли с агрессией, но совершили ошибки, за которые нас наказали" – цитирует Федецкого телеканала "Футбол 1".

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.11.2015 08:15
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