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    «Золотой мяч» получит Месси, Неймар в тройке

    По предварительным итогам голосования, "Золотой мяч" достанется нападающему "Барселоны" Лионелю Месси.

    Форвард сборной Аргентины получил 414 очков, что составляет 82,4%. Второе место занял нападающий "Реала" Криштиану Роналду с результатом в 212,5 очков (около 40%), третье – форвард "Барселоны" Неймар (95,5 очков).

    На четвертом месте находится еще один каталонец - Луис Суарес (34,5). Следом расположились Златан Ибрагимович ("ПСЖ", 21) и Андрес Иньеста ("Барселона", 20 очков).

    Официально о решении будет объявлено на церемонии в Цюрихе, которая состоится 11 января.

    Источник: Mundodeportivo

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    27.11.2015 07:44
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +14

      gavanj2001 28 ноября 2015, 20:38

      Блин, а почему нет Лодыгина?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +104

      Killofwrath 27 ноября 2015, 21:39

      1. Месси 2. Неймар 3. Роналду (хотя его место должно бытb ниже, но будет так)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1

      hayasik 27 ноября 2015, 18:38

      Эта коротышка бесит уже . В мире есть столько уникальных игроков , а видят только трио....

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      AlexeyTishkin 27 ноября 2015, 18:28

      Стоп. У Месси 82,4%, а у Роналду около 40? И там ещё куча футболистов со своими баллами. Опять 146 в сумме получается?)

      3
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      Рейтинг: +1

      hayasik > AlexeyTishkin 27 ноября 2015, 18:40

      респондент может выбрать троих игроков1 респондент от мира вот и считай

      0
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      ...
      Рейтинг: +1

      hayasik > AlexeyTishkin 27 ноября 2015, 18:44

      в смысле от страны , вот и считай я 3их выбрал , Петя 3их выбрал , Вася 3 выбрал ......В 80% случаев выбирали коротышку , в 40% зазнайку и тд.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      KarkkiNik 27 ноября 2015, 15:02

      Дзюба где? XD

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- 27 ноября 2015, 13:51

      Может и на других обратить внимание, на защитников, вратарей, или в футболе есть только нападающие?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +167

      астраханец > CSKA-39- 27 ноября 2015, 14:36

      По мнению ФИФА у нас вообще 2 футболиста...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +96

      CSKA-39- > астраханец 27 ноября 2015, 15:17

      И Иньеста в качестве статиста!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +104

      Killofwrath > CSKA-39- 27 ноября 2015, 21:38

      Месси - универсал, а действителbно достойных защитников и вратарей сейчас попросту НЕТ!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 27 ноября 2015, 13:30

      А Кокорин где?!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 27 ноября 2015, 13:01

      Все справедливо

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +112

      ESPANOL 27 ноября 2015, 12:55

      Если бы был приз за самый идиотский коммент, его бы смело можно было присвоить тебе! Заслужил. Ты, наверное всю жизнь только в поддавки или Щелкунчики играл? В футболе то 0 полный!

      -2
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      Рейтинг: +11

      Wotchen > ESPANOL 13 декабря 2015, 16:12

      я в нормальные игры играю, в симуляторы, гонки, экшены и я хорошо разбираюсь в футболе в отличае от некоторых, помолчал бы лучше школота недоделанная

      0
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      Рейтинг: +11

      Wotchen 27 ноября 2015, 12:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      месси не заслуживает золотой мяч в этом году, роналдо больше заслуживает

      -9
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      Рейтинг: +11

      Wotchen > dinar7777dinar 13 декабря 2015, 16:06

      роналду много забивает очень а месси мало

      0
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