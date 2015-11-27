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    Хуммельс: «Мяч упорно не хотел залетать в сетку»

    Защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс высказался относительно гостевого поражения от "Краснодара" со счетом 0:1 в рамках пятого тура группового раунда Лиги Европы заявил. Футболист сборной Германии отметил дружелюбную атмосферу на стадионе.

    "Мы 89 минут играли хорошо, но одной оплошности в начале оказалось достаточно, чтобы мы проиграли. Сегодня от нас отвернулась удача. Мы три раза попадали в каркас ворот. Мяч упорно не хотел залетать в сетку. Хотел бы отметить очень дружелюбную атмосферу на трибунах. Болельщики "Краснодара" помогли ему победить", - сказал Хуммельс.

    Источник: УЕФА

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    27.11.2015 06:43
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