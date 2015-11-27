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    Майкон: «Четыре пропущенных гола - это слишком для «Локомотива»

    Нападающий "Локомотива" Маркес Майкон поделился впечатлениями от матча пятого тура группового этапа Лиги Европы со "Спортингом", который завершился поражением его команды со счетом 2:4. Напомним, один из забитых голов на счету бразильца.

    "Поединок получился невероятно трудным. Повезло быстро забить, но три мяча "Спортинга" предельно усложнили нашу задачу. После перерыва мы делали все, чтобы спасти матч. Увы, не получилось. Считаю, четыре пропущенных гола - это слишком для "Локомотива". Мы не должны так играть", - сказал Майкон.

    Источник: УЕФА

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    27.11.2015 06:28
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