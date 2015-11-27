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    Маркевич: «Лацио» более сыгранная команда, чем «Днепр»

    Главный тренер "Днепра" Мирон Маркевич после гостевого поражения от "Лацио" со счетом 1:3 в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы заявил, что игроки, пришедшие в его команду на смену ушедшим, не могут в полной мере заменить их. По словам специалиста, в прошлом сезоне днепропетровцев было тяжелее обыграть.

    "Лацио" более сыгранная команда, чем мы. Таким составом мы играли первый раз: травмы, ушло много футболистов… Откровенно говоря, пополнение, которое пришло к нам, никак не может заменить тех игроков, которые ушли. В том году была боеспособна команда. Нас было тяжело обыграть", - сказал Маркевич в эфире телеканала "Футбол 1".

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.11.2015 06:14
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