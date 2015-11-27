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    Лига Европы. «Брага» на последней минуте вырвала победу у «Слована», «Марсель» разобрался с «Гронингеном»

    Закончились матчи пятого тура Лиги Европы в группе F. Гол полузащитника Дмитрия Ефремова, права на которого принадлежат московскому ЦСКА, не помог чешскому "Словану" добыть хотя бы ничью в выездном матче с португальской "Брагой". "Марсель" во Франции с трудом переломил сопротивление "Гронингена"

    Лига Европы. Группа F. 5-й тур

    Брага (Португалия) – Слован (Чехия) – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Ефремов, 35; 1:1 – Бакош, 42 (в свои ворота); 2:1 – Крислан, 90.

    Марсель (Норвегия) – Гронинген (Голландия) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Н'Куду, 28; 1:1 – Мадуро, 50; 2:1 – Батшуайи, 88.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.11.2015 01:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6979

      1bear 27 ноября 2015, 01:41

      Результат не в нашу пользу (в борьбе коэффициентов)
      Ха-ха,исправьте (если бы Марсель был из Норвегии-было бы лучше)

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