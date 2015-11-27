Лига Европы. «Брага» на последней минуте вырвала победу у «Слована», «Марсель» разобрался с «Гронингеном»

Результат не в нашу пользу (в борьбе коэффициентов)
Ха-ха,исправьте (если бы Марсель был из Норвегии-было бы лучше)
Закончились матчи пятого тура Лиги Европы в группе F. Гол полузащитника Дмитрия Ефремова, права на которого принадлежат московскому ЦСКА, не помог чешскому "Словану" добыть хотя бы ничью в выездном матче с португальской "Брагой". "Марсель" во Франции с трудом переломил сопротивление "Гронингена"
Лига Европы. Группа F. 5-й тур
Брага (Португалия) – Слован (Чехия) – 2:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Ефремов, 35; 1:1 – Бакош, 42 (в свои ворота); 2:1 – Крислан, 90.
Марсель (Норвегия) – Гронинген (Голландия) – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Н'Куду, 28; 1:1 – Мадуро, 50; 2:1 – Батшуайи, 88.