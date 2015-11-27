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    Жезуш: «Сначала не поверил в то, что «Локомотив» добирался на игру на метро»

    Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Жорже Жезуш сказал, что очень удивился, узнав о том, что московский «Локомотив» добирался на игру против его команды в пятом туре группового этапа Лиги Европы на метро. Матч закончился победой португальского клуба со счетом (4:2).

    «Сначала я в это не поверил! Думаю, в случае игры в Португалии это было бы в принципе невозможно. Мы ехали как обычно. Я не думаю, что это как-то повлияло на сегодняшнюю игру», - передает слова Жезуша корреспондент "Бомбардира" Михаил Ботвинник.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.11.2015 00:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 27 ноября 2015, 09:57

      В Лиссабоне нет таких пробок, конечно, невозможно)

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