Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Черевченко: «В Лиге Европы, конечно, осложнили себе жизнь»

    Главный тренер московского «Локомотива» Игорь Черевченко прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против лиссабонского «Спортинга» (2:4).

    «То, что ехали на игру в метро, никак не отразилось на матче, мы же не пешком шли. Можно сейчас сваливать причины поражения на все что угодно, это же не повод проигрывать.

    Мы всегда знали, что «Спортинг» - очень сильная команда, которая идет на первом месте в чемпионате Португалии. «Спортинг» очень здорово сыграл, это очень быстрая и сильная во всех линиях команда, которая заслуженно победила сегодня.

    Сегодня у нас была несыгранная пара центральных защитников. Самое главное, что провалили первый тайм, не только центр обороны, а вся центральная ось. У меня нет ощущений какого-то кризиса после двух поражений подряд. Сейчас будем готовиться к «Динамо». В Лиге Европы, конечно, осложнили себе жизнь, а так ощущения какой-то ямы нет. Есть провальные моменты, но мы будем выбираться из этой ситуации», - передает слова Черевченко корреспондент "Бомбардира" Михаил Ботвинник.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.11.2015 23:51
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3469

      FRZZ 27 ноября 2015, 17:40

      Cудьба Локо теперь зависит от турков, нужно чтобы Бешикташ не проиграл Спортингу, хотя не факт , что Локо может выиграть в Албании.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2867

      nemolod 27 ноября 2015, 11:06

      Отпускное настроение испортил холодный душ от Спортинга!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 27 ноября 2015, 09:29

      Очко не расслаблять, России нужен коэффициент, легушатнико в должны обойти!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Diak_horse 27 ноября 2015, 01:14

      Ой, да ладно! На втором месте, с запасом!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11