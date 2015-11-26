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    Кононов: «Выход из группы - историческое событие для «Краснодара»

    Главный тренер "Краснодара" Олег Кононов поделился своими впечатлениями от победного матча против дортмундской «Боруссии» (1:0) в пятом туре группового этапа Лиги Европы, который позволил его команде оформить досрочный выход в плей-офф турнира.

    «Очень важная победа с турнирной точки зрения. После "Спартака" нам хотелось выиграть, добиться важного результата. Конечно, мы выиграли у очень серьезной играющей команды. Очень приятно. Что добавить? В первую очередь, хотел поблагодарить ребят, которые играли мужественно в обороне. В атаке нам удалась одна комбинация, которая привела к голу. Все остальное время инициативой владела "Боруссия", и нам было непросто. Но мы победили.

    Для нас важно было не проиграть. В итоге нам удалось выиграть. Выход из группы – историческое событие. Будем готовиться уже к дальнейшим важным матчам», - сказал Кононов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.11.2015 22:14
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +22

      XhamaX 27 ноября 2015, 01:42

      Ура . С победой Мужиков! Считаю эту победу даже больше тренерской

      1
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      Рейтинг: +354

      REDAT 27 ноября 2015, 00:07

      ВЫДЕРЖАЛИ,ДОТЕРПЕЛИ!!! С победой "Краснодар"!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 27 ноября 2015, 00:06

      Поздравляем.

      1
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      Рейтинг: +4276

      mutabor0992 26 ноября 2015, 23:43

      Поздравления!И УВАЖУХА!!Мужчины!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +40

      amg063 26 ноября 2015, 23:23

      Красавцы!!!

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      Рейтинг: +6979

      1bear 26 ноября 2015, 23:15

      Поздравляю,от души !

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