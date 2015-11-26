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    Чалый: «Преимущество «Рубина» было неоспоримым»

    Главный тренер «Рубина» Валерий Чалый поделился своими первыми впечатлениями от победы над «Сьоном» (2:0) в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

    «Игра определяла, остаемся ли мы в этой гонке за выход в плей-офф или нет. У нас до этого не было ни одной победы. Поэтому мы настраивались только на успех. Наше преимущество было неоспоримым. Стопроцентный момент имел Георгиев. У соперника тоже был момент при угловом. А так, мы переиграли соперника в контроле мяча и остроте атак.

    В перерыве мы внесли коррективы, выпустили второго нападающего. Попросили ребят, чтобы они делали больше прострельных передач. Активно сыграл на фланге Виталий Устинов. Мы поздравили его с хорошей дебютной игре в Лиге Европы», - сказал Чалый.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.11.2015 21:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12466

      Вомбат 26 ноября 2015, 21:50

      Выиграть у Бордо в гостях Рубину в принципе под силу, но для этого нужно, чтобы 10 декабря команда была в порядке. Думаю, что Чалому этого добиться не удастся, и Рубин вылетит. Хотя сегодня сыграли хорошо.

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