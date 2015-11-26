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    Лига Европы. «Краснодар» выиграл у дортмундской «Боруссии»

    В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" на своем поле оказался сильнее дортмундской "Боруссии". Отметим, что за счет этой победы российский клуб обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы.

    Напомним, в этой группе также выступают «Габала» и ПАОК.

    Лига Европы. Группа С. 5-й тур

    Краснодар (Россия) – Боруссия (Германия) – 1:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Гол: 1:0 – Мамаев, 3 (с пенальти).

    Краснодар: Дикань, Енджейчик, Гранквист, Калешин, Р. Сигурдссон, Мамаев (Лаборде, 83), Ахмедов (Торбинский,84), Перейра (Газинский, 73), Каборе, Ари, Смолов.

    Боруссия: Вайденфеллер, Пищек (Гинтер,78), Хуммельс, Шмельцер, Вайгль (Ляйтнер, 85), С. Бендер, Хофманн (Янузай, 67), Гюндоган, Мхитарян, Кастро, Рамос.

    Предупреждения: Хуммельс, 2; Перейра, 17; Каборе, 52; Енджейчик, 57; Ари, 90+4.

    Судья: Сердар Гозюбийк.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.11.2015 20:57
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +118

      kostyandr 26 ноября 2015, 22:07

      Дортмунд красавцы! Думаю возьмут этот кубок...

      0
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      ...
      Рейтинг: +118

      kostyandr > kostyandr 26 ноября 2015, 22:08

      Смотря конечно на игру, но не на результат)

      0
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      Рейтинг: +1010

      OOOVVV. 26 ноября 2015, 22:01

      Быкам РЕСПЕКТ!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 26 ноября 2015, 21:54

      Рад победе да еще над крепкой немецкой командой! Желаю Краснодару занять первое место в группе !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +481

      sergey610 > nemolod 27 ноября 2015, 05:57

      Думаю займут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      alexxxl93 26 ноября 2015, 21:41

      K P A C U B O ! ! !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 26 ноября 2015, 21:10

      Красавцы!Боруссия впервые проиграла в России!

      2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 26 ноября 2015, 21:07

      БРАВО ФК КРАСНОДАР!!!!ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ БОЛЕЛЬЩИКОВ БЫКОВ С ЭТОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОБЕДОЙ!!!МОЛОДЦЫ!!!!Историчес
      кая победа над Дортмундом и исторический выход в плей офф Лиги Европы!!!Очень рад за команду Галицкого!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8940

      vladik12 26 ноября 2015, 21:07

      Присоединяюсь к поздравлениям и "молодцам". Да, везло; да, может быть, не по игре, но смотрим только на табло. А к плей-офф по возможности можно и усилиться, кстати.

      3
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      Рейтинг: +36

      Tocc 26 ноября 2015, 21:02

      Капец я про матч забыл,включил на последней добавленной(( Вот я Олень !
      Но то что Краснодар завалил Дортмунд! Это уже круто и класс!

      3
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      Рейтинг: +18

      Платунишка > Tocc 26 ноября 2015, 21:11

      А я только с работы пришел( Но если матч интересный, можно глянуть на матче в записи. Кинул бы ссылку, но они не проходят( А Краснодар с победой. Красавцы!

      1
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 26 ноября 2015, 21:01

      Браво, Краснодар!!! Молодцы!!! Всех, кто верил - с победой!!!

      8
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      Рейтинг: +4276

      mutabor0992 > Сармат Ростов 26 ноября 2015, 23:59

      Канчельскис верил.Но счет не угадал.

      0
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      Рейтинг: +3897

      minaev23 26 ноября 2015, 21:01

      Молодцы!

      4
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