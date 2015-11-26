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    «Локомотив» - «Спортинг». Стартовые составы

    Стали известны стартовые составы команд на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы между московским «Локомотивом» и лиссабонским «Спортингом».

    «Локомотив»: Гилерме, Михалик, Дюрица, Денисов, Шишкин, Фернандеш, Самедов, Тарасов, Ндинга, Майкон, Ниасс.

    Запасные: Абаев, Янбаев, Касаев, Коломейцев, Баринов, Ал. Миранчук, Шкулетич.

    "Спортинг": Бок, Налдо, Эвертон, Эсгайо, Х.Сильва, А.Силва, Жоао Мариу, Руис, Монтеро, Ж.Мартиньш, М.Перейра.

    Запасные: Ж.Перейра, А.Мартинш, Юг, Аквилани, Фигейредо, Слимани, Поденсе.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.11.2015 20:27
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