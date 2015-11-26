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    Ринат Билялетдинов: «Президент Татарстана дал указание подписать Динияра в «Рубин»

    Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов рассказал, что в переходе полузащитника Динияра Билялетдинова из московского «Спартака» в клуб из Казани минувшим летом было заинтересовано руководство республики Татарстан.

    «Это я затащил Динияра в "Рубин". Президент республики неоднократно давал указание подписать его. Он уже имел рабочий вариант контракта с европейским клубом, но "Рубин" предложил лучшие условия. За счет налогов – здесь 13 процентов, а там – 50 процентов. Ну и семейный фактор.
    Связаны ли его будущие планы с казанским клубом? Думаю, он без меня разберется. Он взрослый и опытный игрок», - сказал Билялетдинов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    26.11.2015 19:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +210

      castromen 26 ноября 2015, 21:00

      Самое полезное приобретение Рубина в последнее время. Только Чалый не жалует,пока.

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