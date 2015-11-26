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    Канчельскис: «Краснодар» выиграет у «Боруссии» со счетом 2:1»

    Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» и «Фиорентины» Андрей Канчельскис выразил уверенность в победе «Краснодара» над дортмундской «Боруссией» в сегодняшнем матче пятого тура Лиги Европы.

    «Сегодня нас ждет интересная игра. «Краснодар» у себя дома всегда хорошо играет, старается больше атаковать. В «Боруссии» для нас нет ничего страшного. Думаю, россияне все-таки победят со счетом 2:1. Сразу скажу, что «Краснодар» – молодая команда, им нужно побольше опыта. Тогда готовность будет лучше», – отметил Канчельскис.

    Напомним, что дортмундцы являются лидером группы С, имея 10 баллов в своем активе. «Быки» идут на втором месте, набрав семь очков.

    Встреча «Краснодар» - «Боруссия» состоится сегодня на стадионе «Кубань» в 19:00. «Бомбардир» будет вести текстовый онлайн матча.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.11.2015 18:43
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