«Краснодар» - «Боруссия» Д. Стартовые составы

Краснодар - это матч просто Фортуна, для Боруссии не их день.
Стали известны составы на матч пятого тура Лиги Европы «Краснодар» - «Боруссия».
«Краснодар»: Дикань, Енджейчик, Гранквист, Калешин, Р. Сигурдссон, Мамаев, Ахмедов, Перейра, Каборе, Ари, Смолов.
Запасные: Коченков, Страндберг, Газинский, Торбинский, Жоаозиньо, Лаборде, Вандерсон.
«Борусия» Д: Вайденфеллер, Хуммельс, Шмельцер, Вайгль, С. Бендер, Хофманн, Гюндоган, Мхитарян, Кастро, Рамос.
Запасные: Бюрки, Суботич, Папастатопулос, Гинтер, Штенцель, Янузай, Ляйтнер.