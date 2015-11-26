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    «Краснодар» - «Боруссия» Д. Стартовые составы

    Стали известны составы на матч пятого тура Лиги Европы «Краснодар» - «Боруссия».

    «Краснодар»: Дикань, Енджейчик, Гранквист, Калешин, Р. Сигурдссон, Мамаев, Ахмедов, Перейра, Каборе, Ари, Смолов.

    Запасные: Коченков, Страндберг, Газинский, Торбинский, Жоаозиньо, Лаборде, Вандерсон.

    «Борусия» Д: Вайденфеллер, Хуммельс, Шмельцер, Вайгль, С. Бендер, Хофманн, Гюндоган, Мхитарян, Кастро, Рамос.

    Запасные: Бюрки, Суботич, Папастатопулос, Гинтер, Штенцель, Янузай, Ляйтнер.

    Источник: УЕФА

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    26.11.2015 18:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +34

      15426378s 26 ноября 2015, 20:59

      Краснодар - это матч просто Фортуна, для Боруссии не их день.

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