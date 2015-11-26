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    Ребров: «На Кутепова нужно кричать, чтобы он всегда был в тонусе»

    Страж ворот «Спартака» Артем Ребров рассказал о взаимодействии с партнерами по команде во время игры.

    «Разжевывать нет времени, моя подсказка должна быть короткая, но при этом максимально информативная. Тем более подсказки нужны еще для того, чтобы подбодрить ребят. Кому-то нужно «напихать», а кто-то не приемлет этого. Например, Илья Кутепов просит, чтобы я на него кричал, тогда он постоянно в тонусе и быстро реагирует на игровые ситуации. Но необходимо знать особенности каждого.

    Не возникло ли проблем в коммуникации с иностранцами? Нет, мы легко общаемся, все понимают по-русски, но одно дело — понимать и слышать, а другое — выполнять. Иногда приходится подходить и спрашивать, почему не сделал так, как просил», – рассказал вратарь красно-белых.

    Источник: Фратрия

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    26.11.2015 17:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 27 ноября 2015, 11:43

      НА ВЕСЬ СПАРТАК НУЖНО ОРАТЬ ЧТОБ НАЧАЛИ ИГРАТЬ

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