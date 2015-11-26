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    Кисляк: «Шансы выйти из группы еще есть, просто надо побеждать»

    Хавбек «Рубина» Сергей Кисляк накануне матча Лиги Европы со "Сьоном" оценил шансы команды в турнире, а также рассказал о том, что нужно предпринять казанцам, чтобы пройти в весенню стадию.

    «Мы плохо провели все четыре встречи, надо было заработать больше очков. Оглядываясь назад скажу, что могли "Бордо" дома обыграть, несколько другого результата добиться в противостоянии со "Сьоном". Но шансы выйти из группы еще есть, просто надо побеждать. Другого рецепта тут быть и не может, пока все в наших руках. Да, будет тяжело, но реально.

    Реально ли отыграть отрыв в четыре очка за две встречи? Реально, конечно. Я верю, что "Ливерпуль" без проблем пройдет в следующий этап. Это один из фаворитов турнира, и, как показывает чемпионат Англии, команда сейчас серьезно прибавляет.

    Насколько сильно расстроимся, если не попадем в весеннюю часть турнира? Конечно, расстроимся, но сами футболисты виноваты в том положении, в котором сейчас оказался "Рубин". Если не пройдем дальше, значит, будет для нас уроком. Ребята выходили на футбольное поле и должны были набирать очки. Но надо думать только о хорошем и настраиваться на предстоящего соперника», – сказал Кисляк.

    Полное интервью с Кисляком вы можете прочитать здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.11.2015 17:30
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