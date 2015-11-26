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    Москва порадует спортивную общественность заведением «Мутко бар»

    В районе здания Российского футбольного союза, в Москве на улице Народной будет открыт новый спортивный клуб-бар. Вероятнее всего, заведение будет носить название «Мутко бар». По информации агентства городских новостей "Москва", Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) приняла заявку на регистрацию товарного знака с таким названием.

    «Предполагается, что это будет приватный клуб-бар на 30-50 мест, где смогут собираться спортивные журналисты, спортсмены, болельщики для обсуждения игр, тенденций в разных видах спорта. Планируются дискуссии, возможно, лекции. Предполагается установить большой экран для неформальных видео-конференций

    Сейчас идет ремонт. Клуб-бар планируется оформить в соответствующей спортивной тематике. Собственники заведения рассчитывают, что клуб-бар не нуждается в дополнительной рекламе. Это сделают его название и месторасположение», – говорит глава Первой патентной компании по консультирование в вопросах регистрации бренда и получения патентов Анатолий Аронов.

    Кроме того, Аронов добавляет, что организаторы этого заведения уже взяли в аренду помещение площадью до 150 кв. м.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.11.2015 16:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +381

      fadda 26 ноября 2015, 18:36

      - Виталий Леонтьевич,а Вы знаете,что в Москве "Мутко бар" какой-то открывают?
      - Конечно,итс ноу криминалити.Итс официалити.

      4
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      Рейтинг: +7947

      FanatSerj 26 ноября 2015, 18:26

      Мутко: Хочу свой бар с Блэкджеком и "раскрепощенными девушками" )))

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 26 ноября 2015, 17:24

      Новый генеральный спонсор РФС-Мутко бар)))). Газпром отдыхает)))

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 26 ноября 2015, 17:15

      В кабаке разговорный только английский

      1
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 26 ноября 2015, 17:11

      Всё,пздц,приплыли( суши весла. «Мудко бар» будет,осталось кальянную РФС забабахать

      1
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      Рейтинг: +207

      Z O D I A C 26 ноября 2015, 17:09

      Мутко бар от РФС борделя. Чем они там занимаются?!

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