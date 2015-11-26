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    Орлов: «Я очень рад за Дзюбу»

    Футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил игру форварда «Зенита» Артема Дзюбы в своем первом сезоне в питерском клубе.

    «Дзюба забил в нынешнем сезоне уже 21 мяч во всех турнирах, в Лиге чемпионов — 5 голов. Он находится наравне с лучшими бомбардирами турнира. Если бы перед началом сезона кто-то сказал бы болельщикам «Зенита», что Дзюба будет идти по количеству забитых мячей вровень с такими большими именами, то они ответили бы этому человеку, что он большой фантазер.

    Но так получилось, что фантазии превратились в реальность. Уже болельщики «Спартака» пишут на баннерах: «Дзюбиньо, прости нас». Я очень рад за Артeма», —поделился впечатлениями Орлов.

    Напомним, что Дзюба перешел в "Зенит" этим летом из "Спартака" на правах свободного агента.

    Источник: ФК «Зенит»

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    26.11.2015 16:41
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +40

      Даньчез 27 ноября 2015, 12:33

      большой фантазёр )

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 27 ноября 2015, 11:20

      Отличный игрок! В Ростове его не хватает.

      0
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      Рейтинг: +18

      Платунишка 26 ноября 2015, 21:20

      Вот интересно. Для тех, кто пишет, что он везучий, потому что оказывается там, где мяч. А не это ли признак класса нападающего? Скорости, конечно, маловато из-за габаритов, но выбор позиции - это ничуть не менее главное качество для напа, имхо.

      -1
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      Рейтинг: +134

      Зенит*SPB 26 ноября 2015, 18:01

      удачи Дзюбе!!!отличный игрок,если игрочишка не зазнается,многого добьется в своей футбольной карьере!!!!

      3
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      Рейтинг: +30

      DEN_i_SKA 26 ноября 2015, 17:06

      Покажи фото этих баннеров, старый маразматик!

      7
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      Рейтинг: +30

      KTO_ECJlu_HE_9 > DEN_i_SKA 27 ноября 2015, 11:32

      Да Орлов тот ещё клоун. Не было баннеров, и не будет. Может игрок и забивает но он ноль в футболе. Весь его успех заключается в том, насколь ко долго будет играть халк

      0
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 26 ноября 2015, 17:02

      не надо его возносить , забивает да! но ему столько надо над собой работать....
      удачи ему и поменьше деревянности

      -3
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      Рейтинг: +42

      Onlyreven 26 ноября 2015, 16:58

      Это ничего не изменит. Дзюба посредственный игрок.

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