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    Хохлов: «Локомотив» должен дать бой португальцам»

    Бывший хавбек «Локомотива» Дмитрий Хохлов рассказал, какой игры он ждет от команды Игоря Черевченко в матче Лиги Европы против «Спортинга».

    «Последние две игры «Локомотив» провел не очень хорошо, поэтому настрой у команды должен быть соответствующий. Железнодорожники должны дать бой португальцам. «Спортинг» – хорошая и играющая команда. Российский клуб на протяжении долгого отрезка времени показывал неплохую игру. В последних матчах только наступила небольшая череда неудач. Если «Локомотив» сможет сегодня навязать свою игру, то можно будет рассчитывать на положительный исход. Думаю, матч завершится победой железнодорожников», – сказал Хохлов

    Встреча пятого тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» - «Спортинг» состоится сегодня в Москве в 21:00. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.11.2015 15:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +134

      Зенит*SPB 26 ноября 2015, 18:07

      удачи Локомотиву,Россия вперед)

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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 26 ноября 2015, 16:59

      Мы тоже надеемся на победу Локо...
      но игра всё покажет, удачи Локо! и удачи Краснодару!!!! и Рубину!
      так хорошо редко бывает, кто-нибудь обязательно будет неудачником

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