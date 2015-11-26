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    Терехин: «Акинфеев слишком много ошибается для своего уровня»  

    Бывший форвард «Динамо» Олег Терехин дал оценку действиям голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева во вчерашнем поединке Лиги чемпионов против «Вольфсбурга» (0:2).

    «Что тут можно сказать? Было две ошибки. Первая из них, роковая, была допущена Акинфеевым. В принципе у ЦСКА был шансик забить, но после этой ошибки стало понятно: максимум на что теперь можно рассчитывать – это ничья. Но и ничьей не получилось.

    Конечно-же это обидный гол: Акинфеев сам себе его забросил. И забей Тошич с достаточно хорошей комбинации – совершенно не очевидно, как бы тогда эта встреча завершилась. Тут все было до первого гола: кто его забил, тот и получил преимущество.

    Акинфеев слишком часто допускает ошибки? Ну бывает. Что тут поделаешь? Это футбол. А делить игры по принципу «важная-неважная» тоже не стоит. Какая игра может быть неважной? В чемпионате все встречи важны. В Лиге чемпионов также. Мне кажется, что вратарь такого уровня, как Акинфеев, допускает слишком много подобных ляпов», – сказал Терехин.

    Напомним, что после вчерашней встречи серия Акинфеева, который не может оставить свои ворота сухими в матчах Лиги чемпионов, достигла 36-ти игр.

    Последний раз голкипер красно-синих не позволил сопернику отличиться первого ноября 2006-го года во встрече Лиги чемпионов с «Арсеналом», завершившемся нулевой ничьей.

    Источник: Rusfootball.info

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    26.11.2015 15:19
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +134

      Зенит*SPB 26 ноября 2015, 18:10

      Лодыгин эстафету тупости Акинфееву передал)

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 26 ноября 2015, 17:21

      Да гнать его надо-и натурализовать Ноера (если пойдёт))))

      0
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      Рейтинг: +34

      15426378s 26 ноября 2015, 17:20

      кто не делает ни чего тот ни ошибается.

      0
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      Рейтинг: +70

      Schmitt 26 ноября 2015, 15:54

      Акинфеев- хороший голкипер, возможно лучший в РФ, однако в самых важных матчах по- детски подвводит ....может Гильеремре вызвыть?

      -1
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      Рейтинг: +546

      Nayturs 26 ноября 2015, 15:40

      «Акинфеев слишком много ошибается для своего уровня», по-моему он не много ошибается для своего уровня, просто уровень в этом сезоне упал.

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